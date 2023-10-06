HDP il başkanı gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği iddia edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

5 firari şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.