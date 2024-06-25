HDP İzmir eski Milletvekili Müslüm Doğan CHP'ye katıldı

Bir dönem HDP'den İzmir milletvekilliği yapan ve Kalkınma Bakanı olarak da görev yapan Müslüm Doğan, CHP'ye katıldı. CHP Grup Toplantısı'nda rozeti bizzat CHP lideri Özgür Özel tarafından takılan Müslüm Doğan, 2018 yılında HDP'den istifa etmişti. Doğan, Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı.

CHP lideri Özgür Özel: Buyrun sayın bakanım

CHP lideri Özgür Özel, Müslüm Doğan'ı şu sözlerle kürsüye davet etti:

"Müslüm Doğan'ı Türkiye İttifakı'na katılırken şunu hatırlatmak isteriz; Biz Türkiye İttifakı'nı şöyle tarif ettik... Milli Takım gol atınca sevinen herkes, Filenin Sultanları kazanınca onlarla birlikte İstiklal Marşı'nı dinlerken duygulanan herkes Türkiye İttifakı'ndandır dedik. Geçtiğimiz Portekiz maçında Müslüm Doğan ile birlikte üzüldük. O üzüntüyü paylaştı ama yarın inşallah hep birlikte Çekya maçını kazanıp tüm Türkiye İttifakı o coşkuya ortak olacak. Türkiye İttifakı'nın mensubu CHP'nin babaevinin yeni üyesi Müslüm Doğan'ı buraya davet ediyorum. Buyrun Sayın Bakanım."

Müslüm Doğan kimdir?

Müslüm Doğan 15 Ekim 1959 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinin Karakuzulu köyünde doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde şehir planlamacılığı alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Müslüm Doğan, Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı ve ilk dönem Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP İzmir 2. bölge milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi kurulacak seçim hükûmeti için Ahmet Davutoğlu kendisine bakanlık teklifi etti. Ardından 27 Ağustos 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 63. Türkiye Hükûmeti'nde yer aldı. 22 Eylül 2015 tarihinde hükûmette yer alan diğer HDP'li bakan Ali Haydar Konca ile birlikte görevinden istifa etti.