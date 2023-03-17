HDP'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesi konusunda HDP'den yapılan açıklamada, eş başkanların sel felaketinin yaşandığı bölgede oldukları, yeni program konusunda bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesi sorusuna, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız." yanıtını verdi.
HDP'den açıklama
HDP, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada, erteleme talebi bizden gitti. Program yeniden netleştiğinde bilgilendirme yapılacak." denildi.