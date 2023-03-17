  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. HDP'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama
Takip Et

HDP'den, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesi konusunda HDP'den yapılan açıklamada, eş başkanların sel felaketinin yaşandığı bölgede oldukları, yeni program konusunda bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin ziyaretinin ertelenmesi sorusuna, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız." yanıtını verdi.

HDP'den açıklama

HDP, Kılıçdaroğlu ile görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada, erteleme talebi bizden gitti. Program yeniden netleştiğinde bilgilendirme yapılacak." denildi.

 

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendiKılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti ertelendiGündem

 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti

Seçim Haberleri

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
YSK'dan sandık kurulu genelgesi

Seçim 2023 Haberleri

YSK'dan sandık kurulu genelgesi
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023