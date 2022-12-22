HDP'li Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

ANKARA (EKONOMİ) HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.

HDP’li Güzel hakkında 2022'de beşi haziran ayında olmak üzere genel kurulun altı birleşimine özürsüz ve izinsiz katılmaması nedeniyle Anayasa ve İçtüzük çerçevesinde hazırlanan Başkanlık Tezkeresi Meclis Genel Kurulu’nda okunarak milletvekilliği düşürülmesi oylandı. Oylamada 330 kabul 42 red olmak üzere toplam 372 oy kullanıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığı, bir PKK üyesi ile fotoğraflarının basına yansıması ve hakkında düzenlenen fezlekenin ardından geçtiğimiz Mart ayında kaldırıldı. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan Güzel’in “örgüte üye olmak” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması 19 Aralık’ta yapıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ara kararını açıklayan heyet, sanık Güzel’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.