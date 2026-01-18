HEAŞ’tan Sabiha Gökçen’de karla mücadele çalışmaları

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.

2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda gerçekleştirilen kar ve buzla mücadele çalışmaları, HEAŞ’a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve uzman 125 kişilik deneyimli ekip ile uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla ara verilmeden devam ediliyor.