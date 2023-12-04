HEDEP seçim kararını açıkladı

HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, HEDEP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin seçim stratejisine ilişkin açıklama yaptı.

HEDEP seçmeninden gelen Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla talebini partinin MYK'sında değerlendirdiğini belirten Özel, MYK'dan da bu yönde bir eğilim çıktığını ifade etti. Doğan, “Bu karar MYK'mızın önerisi olarak PM'mizde de değerlendirilecek” dedi.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce yaptığımız açıklamada birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adaylığı başvurularımızın başladığını, 10 Aralık'a kadar süreceğini açıklamıştık. Yani Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı. Aday adayı başvurularımız da devam ediyor. Yerel seçim stratejimiz kazanmak. Kaybettirmek ya da kazandırmak değil, kazanmak.”