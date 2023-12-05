HEDEP'ten yerel seçim mesajı: Oradan ekmek çıkmaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM grup toplantısında konuştu.

Meclis'te kanunlaşan rezerv düzenlemesi hakkında konuşan Hatimoğulları, "İlk olarak pilot bölge hektarlık alan rezerv alan olarak ilan edildi, bu yaklaşık bin insanın yaşam alanına denk geliyor. Depremzede depremde yaşadığı şokun ikincisini bu haberle yaşadı. Yaşadığımız deprem evlerimizi başımıza yıktı ama bu haber bir kere daha oradaki halkın başına çadırlarını, konteynerlerini yıktı. Bu uygulama tam anlamıyla toprağa da kayyım atama uygulamasıdır. İlla rezerv alan ilan etmek istiyorsan Erdoğan, önce Sarayı rezerv alan ilan et. Antakya'nın bir deney tahtası olarak kullanılacağını hepimiz biliyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Maraş, Adıyaman, Malatya, bu rezerv alan ilanıyla iktidarın yandaşı olan sermayeye bir kere daha peşkeş çekilmek üzere yola çıktılar. ‘Afet riski var’ diyerek de toplumda meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Erdoğan, kendi sermayesine peşkeş çekmek üzere depremzedenin kanı üzerinden para kazanmayı da helal gören bir yaklaşım içinde. Deprem bizim gündemimizden hiçbir zaman çıkmayacak, depremzedelere buradan bir kez daha sözümüz olsun ki depremi unutmadık, unutturmayacağız, sonuna kadar da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TTB'nin yanındayız"

TTB'ye atanan kayyım ile ilgili Hatimoğlulları, "Hangi kuruma bakarsak bakalım kayyım rejimi ile karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz gün sarayın yargısının kararı ile TTB Merkez Konseyi görevden alındı ve yerine kayım atandı. TTB deyince, her şeyde olduğu gibi sağlığı da ticarileştiren anlayışa karşı kamucu anlayışı savunan zihniyet geliyor aklımıza. Kürt gençleri üzerinde kimyasal silah kullanıldığını biz bu kürsüden de söyledik, bu gerçeği değiştirmek, kimyasal silahları kullanmak yerine bunu söyleyenleri yargılamak, her şeyi ayaklar altına alan, ahlaki, hukuki her türlü çöküntüye imza atan bu iktidarın işi olabilir, başkasının işi olamaz. Boyun eğdiremediklerine kayyım atamayı kendilerine hak gören bu anlayışı bir kez daha kınıyorum. Dün olduğu gibi bugün de TTB'nin yanındayız." dedi.

"Hepsinin eli halkın cebinde"

"Bankacılardan, futbolculara, Mehmet Ağar'dan Saray'a kadar uzanan çok büyük bir yolsuzluk trafiği var." diyen Hatimoğlulları, "Meğer ki biz Susurluk'ta sadece fragman izlemişiz asıl film şimdi oynuyor. Hepsinin eli halkın cebinde. Bankalardan çaldıkları her kuruşu değerli halkımız siz ödüyorsunuz biz ödüyoruz. Asgari ücretli ayın yarısını bile getiremezken bunlar öyle hırsızlıkların peşinde. AKP Genel Başkanı kalkmış diyor ki asgari ücrete verilecek bir zamla biz bu işi hallederiz. Buradan Erdoğan'a soruyorum, sarayda değil halkın içinde yaşıyor olsaydın, Cumhurbaşkanı değil bir işçi olsaydın asgari ücretle 4 kişilik ailene nasıl bakacağını çık da Türkiye halklarına anlat bakalım. Bu sorunun yanıtını ciddi ciddi istiyoruz. Dün Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı; TÜİK verilerine göre aylık bazda 3.28, yıllık bazda 61.98... TÜİK verileri tabii ki sarayda açıklanıyor, bilimsel olarak yapılmış araştırmalarla açıklanmkıyor ki. O yüzden siz TÜİK'ten duyduğunuz her şeyi 2 ile 3 ile çarpın ki asıl rakama ulaşın. ENAG'ın verilerine göre aylık baz 5.58, yıllık bazda enflasyonda yüzde 129.27. Bakan Şimşek, ‘sabretmemize değecek’ dedi. 7 bin 500 lira alan emekli, 11 bin 402 lira alan asgari ücretli neye, nasıl, ne şekilde ve neden sabretsin? Zam, zulüm dışında ne geliyor ki sabretsin. Sabretmeyeceğiz, haykıracağız, ‘açız, barınamıyoruz’ diye bağıracağız. Bağıracağız ki haklarımızı alalım değerli halklarımız. Hep birlikte mücadele ederek haklarımızı söke söke alacağız." şeklinde konuştu.

Yerel seçimler

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Hatimoğulları, şunları kaydetti: "Yerel seçimler için partimize başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız en geniş kent uzlaşısıyla seçeceğimizi ifade etmiştik. Her yerde olduğu gibi erkek egemen anlayışa karşı kadınların, gençlerin ve engellilerin bir adım öne çıkmasını istiyoruz, başvurularında daha büyük bir artış bekliyoruz. Bir adım öne çıkın ve lütfen bulunduğunuz her yerde aday olmak için başvurunuzu yapın. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsin ki onlara oradan ekmek çıkmaz. Halklarımız partimizin etrafını öyle bir sarıp sarmalayacak ki halkımızla beraber bizler kayyımlara karşı koruma kalkanı oluşturacağız. Çünkü orada bizim hayatlarımız var, bizler orada doğduk orada yetiştik, o topraklar bizim topraklarımız, kayyımın toprağı değil. Alın terimiz var bizim o toraklarda alın terimizi kayyımlara teslim edecek değiliz. İl, ilçe örgütlerimizle bizler tam takım sahadayız. Batı'da da sahadayız, çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız hiç kimse kalmayana dek sokaktayız. Bizler kazanmak için yola çıktık. Umut bizimle, halkımızın kararlılığı ve cesareti bizimle. Halkımızla birlikte bizler büyük kazanacağız. İrade hırsızlarına karşı halkın iradesi kazanacak ve gerçekten halklarımız büyük bir tarih yazacak bu seçimde. Gaspçılar, kayyımcılar, darbeciler halk düşmanları siz kaybedeceksiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde halka karşı örülen bütün duvarları halkımızla birlikte paramparça edeceğiz. AKP, MHP kayyımlarını kendi çukurlarına göndereceğiz. Bizim olanı geri alacağız." (ANKA)