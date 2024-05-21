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Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı için yas günü: Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Haber Merkezi
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Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı için yas günü: Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberinde helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından ülkede bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

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İran'da 5 gün yas ilan edildi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'in helikopter kazasında ölmesinin ardından ülkede beş günlük yas ilan etti.