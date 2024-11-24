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Hemzemin geçitte facia! Yolcu treni otomobili biçti: O anlar kameraya yansıdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anını kamera kaydetti.

Haber Merkezi
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Hemzemin geçitte facia! Yolcu treni otomobili biçti: O anlar kameraya yansıdı
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Manisa Hasalan Mahallesi'nde M.K'nın (68) kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobil, hemzemin geçit üzerine geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle durdu. Bu sırada İzmir Uşak seferini yapan trenin çarptığı otomobil, tren yolunun kenarına savruldu.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin Salihli Devlet Hastanesine kaldırdığı M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anını tren yolu kenarındaki bir çiftliğin güvenlik kamerası kaydetti.

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