Hepsiemlak'tan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek

Hepsiemlak, depremler sonrası evi yıkılan vatandaşlarla, yuvasını açmak isteyen hayırseverleri bir araya getirerek "Dostluk Çatısı" platformunu oluşturdu.

Kısa sürede birçok başvurunun yapıldığı platform, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına entegre edildi. Kampanya kapsamında, evi yıkılan vatandaşların barınma sorununu çözmek üzere hayırseverlerin devlet güvenceli bir kampanya ile evlerini bedel beklemeden ya da indirimli bir bedelle ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriliyor.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlara ise nakdi bağış yolu ile depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanınıyor. Başvurular, Hepsiemlak'ın sitesi üzerinden alınıyor ve doğrulanarak ilgili kamu birimine iletiliyor.

Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapıyor, oturuma uygun bulunması halinde depremzede aile eve yerleştiriliyor ve imzalanan sözleşmenin süre bitiminde konut ev sahibine geri teslim ediliyor.

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler e-devlet üzerinden yapacakları başvuru sonrası AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenirken, engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, "Bizler, Doğan Holding çatısı altında, Hepsiemlak ailesi olarak, depremzedelerin yaşadığı zorlu süreçte yanlarında olmak ve tüm imkanlarımızla onlara destek olmak istiyoruz. Tüm paydaşlarımızı da bu kampanyada yanımıza alarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.