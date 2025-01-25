Her satıcı fırsatçı mı: Yangın tüplerinin fiyatları ne kadar arttı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

21 Ocak 2025 tarihinde gece saatlerinde Bolu Kartalkaya kayak sporları merkezindeki Grand Kartal Otel’de başlayan yangın havanın aydınlanmasıyla tüm Türkiye’nin gündemine büyük bir facia olarak oturdu.

36’sı çocuk 78 kişiye mezar olan “lüks” otelde aileler yok olurken, büyük yapılardaki ve toplu alanlardaki yangın güvenlik önlemleri de sorgulanmaya başlandı.

Felaketin boyutlarının bu kadar büyük olmasında, ihmaller zinciri ve denetimsizliğin başrolde olması ise vicdanları yaralayan ana unsurdu.

Fırsatçılar sahnede

Her felaketin ardından olduğu gibi önlemlerini felaketlerin ardından almak ve hemen ardından da unutmak konusunda hızlı olunduğu kadar böyle dönemleri fırsata çevirmek konusunda hızlı olunduğu biliniyor.

Hayatını kaybedenlerin cenazelerini taşımak için para isteyen cenaze araçlarından başlayarak, önceki deprem, sel, terör gibi olaylarda görülen fırsatçıların, yangın felaketinin ardından da ortaya çıktığı belirtildi.

Yangın önlemlerine ilgi

Felaketin ardından özellikle yurt dışında birçok sosyal medya içeriği gündem oldu. Farklı ülkelerdeki otellerin aldığı yangın güvenliği önlemlerinden, evlerdeki yangın güvenlik önlemlerinin denetimlerine kadar, kapı açılışlarından, soba bağlantılarına videolarla eğitimler verildi.

Olası bir yangını ilk etapta söndürmek için yangın tüplerine olan ilginin de artacağını düşünen ya da ilginin artmasıyla esnafın da fiyatlarını artırdığı haberleri gündeme düştü.

Fiyat karşılaştırmaları yapan biz siteden derlediğimiz verilere göre, fiyat bilgileri bulunan ve en popüler olan 6 yangın tüpünün fiyatlarına baktık.

21 Ocak sonrasında 6 kilogramlık 5 yangın tüpünün sırasıyla 650 liradan 799 liraya,

740 liradan 949 liraya,

706 liradan 1500 liraya,

751,06 TL’den 1080 TL’ye ve

708,99 TL’den 850,99 TL’ye çıktığı görülüyor.

1 kilogramlık yangın tüpünün fiyatı da 21 Ocak’ta 285,99 TL olurken, 25 Ocak’ta 295 TL’ye çıkıyor.

Yangın felaketi sonrasında fiyatların yüzde 3 ila 112 aralığında farklı seviyelerde arttığı görülüyor.

Son 1 yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında ise sadece 1 tüpün fiyatının zirveye çıktığı görülürken, diğerlerinin mevsimsel değişimlerle dalgalı bir seyir izlediği de anlaşılıyor.