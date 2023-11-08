Herkes Dilan Polat'ı takip ediyor ama... Gündem olan 'Şulemsi' kimdir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Polat çiftine yönelik soruşturma sonrası gözler, hızla yükseliş yaşayan sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

'Şulemsi' adıyla bilinen Şule Kayatürk'ün de servetini nasıl elde ettiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Şule Kayatürk ve eşi Yasin Türk çiftinin yıllar içinde yaşadığı değişimle ilgili TikTok'ta da birçok paylaşım yapılmaya başlandı.

Kayatürk'ün gündem olmasının ardından Instagram hesabını 'gizliye' çevirdiği görüldü.