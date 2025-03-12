Herkes doğduğu yerde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Birinci çıkan il şaşırttı

Türkiye’de yaşayanlar, doğduğu topraklarda ikamet etseydi ne olurdu? TÜİK’in verilerine göre çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı. Verilere göre büyük şehirler ve metropollerin ekseni tamamen kayıyor. Sonuca göre İstanbul sanılanın aksine ilk sırada yer almıyor.

En kalabalık 10 şehir olduğundan farklı olacaktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından edinilen bilgilere göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık 10 şehri şu an olduğundan oldukça farklı olacaktı.

Birinci çıkan il şaşırttı

Vatandaşlar doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı.

Türkiye’nin metropolü İstanbul 3. sırada

Urfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul takip ediyor.

Megakent İstanbul’u 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun izliyor.

Sivas kaçıncı sırada?

1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti.