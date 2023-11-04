"Hesabı ne Kemal Bey ödüyor ne Özgür Özel"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmamaya karar vermesi üzerine kura çekilmeden Özgür Özel, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Özel şöyle konuştu:

"Ne yapmaya geldik? CHP'liler için kurultay nedir? Partililerin 2 yılda bir toplanıp siyasi partiler kanunu yerine getirdikleri bir yasal zorunluluk mudur? Başka partiler için böyle olabilir. Ama CHP için hiçbir zaman böyle olmadı, olmayacaktır. Hatırlatalım Atatürk, ilk kurultay olarak toplanan 1927 kurultayında, 'Bu CHP'nin ikinci kurultayıdır, ilkini Sivas'ta yapmadık mı?' der. İşte bu ifade CHP kurultayını, diğer partilerin kurultaylarından farklılaştırır. Bizim kurultayımız liderden emir almaz, görev verir. Kurultay sadece CHP'yi değil, ülke siyasetini de şekillendirir. Biz sadece yeni bir yönetim seçmeye değil, Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için buradayız.

Burada bize ve kendinize yeni bir görev vereceksiniz. Bu göre Türkiye'nin ikinci yüzyılında CHP'yi iktidar yapma görevidir. 1972 Kurultayımız ise önümüze yeni bir vizyon kuran, hayatın akışını değiştiren bir diğer kurultayımızdır. Kurultay Bülent Ecevit'i genel başkanlığa getirmiş, partimizi sosyal demokrat çizgiye yerleştirmiştir.

"44 yıldır delegelerimizin verdiği görevi yerine getiremedik"

Partimiz 1979'dan beri iktidar olamadı. İyi niyetli çabalara rağmen 44 yıldır bunu yapmayı beceremedik. Ben sizi sadece bir genel başkan bir Parti Meclisi seçecek delegeler olarak görmüyorum. Ben sizde kuruluş iradesinin, cumhuriyet devrimlerinin taşıyıcılarını görüyorum. Ben tribünlere baktığımda parti tarihini bilen hiç bir bagajı olmayan sosyal demokrat delegeleri görüyorum. 44 yıldır delegelerimizin verdiği görevi yerine getiremediğimiz için ülkemiz ve partimiz büyük bedeller ödedi. CHP iktidar olmadığında sağ partiler güçlendi. Devletin temel olan adaleti çürüttüler, eğitimi çürüttüler. Biz yoksullaştık, otoriterleştik. Bugüne kadar iktidar olamadığımız için cumhuriyetin ikinci yüzyılına kurumları zayıflamış, işlevsizleşmiş bir Meclis ile, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayan bir nüfus ile giriyoruz.

"CHP'nin ikincilikle yetinmesine itirazım var"

Hesabı ne Kemal Bey ödüyor ne Özgür Özel. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor.

Cumhuriyet yas tutma rejimi değildir. Cumhuriyet yasları bahane edip bayramları yasaklama değildir. Cumhuriyet yaslı gözlerin göz yaşlarını dindirmektir. Tüm bu sebeplerle CHP'nin ikincilikle yetinmesine itirazım var. Sokağın sesi duymazdan gelemeyecek yüreklerimiz var. Umutsuzluğa kayıtsız kalmayan delegelerimiz var. Biz altı okumuzdan mahçup olmayacak, sokaktan ve meydandan korkmayacak, örgütü bir yük olarak görmeyecek bir parti anlayışına evrilmek zorundayız.

Kaybedilen seçim sonrası hiç bir şey olmamış gibi davranılmasına, bu ağır yenilginin sorumluluğunun üstlenilmemesine karşı çıkanlarız. Bu yolculuk sana söz deyip boynunu bükük bıraktığımız halkla helalleşme yolculuğudur.

Dış politika iktidara bırakılmayacak kadar önemli bir sorundur

Yapılan seçimi kazanamamışken, iktidarı bize devredin çözeriz söylemi, toplumda gayrı ciddi olarak algılanıyor. Dış politika iktidara bırakılmayacak kadar önemli bir sorundur.

Genel Başkanlığını Atatürk’ün koltuğunu istediği bir kişiye devredebileceğini düşünmek, buraya gelen delegeleri hiçe saymaktır.

Biz partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Biz geçtiğimiz dönemde çok kritik bir süreç vardı. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, doğuda Azerbaycan-Ermenistan savaşı. Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru ile dünyaya caka sattı ama bize bunu anlatacak genel başkan yardımcımız yoktu. Bütün gençler, Teknofest ile ilgilenirken bizim savunma sanayi konusunda bir yönetici yoktu. Dün bir yalan tweet dolaşıyordu, o tweetle alakamız yok. Yarın Parti Meclisi listesine baktığınızda Türkiye çapında dış politikacı, bir teknoloji şirketinin Ar-Ge'sinin başındaki bir kişi. Savunma sanayinde uzman bir emekli tümamiral. Hangi alan boşsa o alana yönelik bilim insanlarından. Ama böyle geçmişinde CHP'ye Atatürk'e dil uzatmışları da değil bu ülkenin evlatlarını göreceksiniz.

Hançer polemiği

Biz yaş olarak, mevki olarak bu sıkıntıları göğüslemek zorundayız. Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti.

Bu hançer konusu sizinle ilgili mi?

Hiç üzerime almadım. CHP’de hançer yok. Hançerleyecek tek bir kimse yok.

Ama Sayın Genel Başkanım, benim de şu kadarcık diyecek birşeyim varsa, bizim partide, ne de partililerde hançer olmaz. Bizim partide kılıç da olmaz. Hani seçimlere iki gün kala, sizin atadığınız önce Atatürk’e, hem de genel başkanımıza hakaret eden bir danışman vardı. Birilerine sordum dediniz. Sordum dediğiniz kişi Hasan Kılıç çıktı. O Hakan Kılıç Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. üzerinde de “değişimciler için” yazıyormuş.

Lafım genel başkana olmaz ama, CHP’lilere kılıç çeken kişilerin alnını karışlarım.

"6 ayda bir delegelerle istişare edeceğiz"

Özgür Özel konuşmasında, ayrıca seçilmesi halinde çalışacağı uzman isimler olacağını söyledi.

Seçilecek Genel Başkanı sınırlayabilen, denetleyebilen açık şeffaf katılımcı karar alma mekanizmaları ile partiyi yöneteceğiz.

Halka kendimizi dayatarak, halka rağmen değil, üyenin delegenin halkla temasından aldığını genel. merkeze taşıdığı bir katılımcılıktan bahsediyorum.

Biz altı ayda bir, bu delegeyi Ankara’ya davet edip, onlarla üç-dört gün istişare edeceğiz.

"Konuşanı susturmak bizim işimiz değil"

Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına, yeni yollarla tanıştı ayakları, her gün yeni kabuklar çatladı, yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini, bir kent oldular sonunda ve adını değiştirdiler ülkenin.

Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Bu mitingin ne amaçla yapıldığı belli değil. Memlekette zam furyası esecek. Her şey ateş pahası olacak. Sen çıkacaksın zamlara karşı miting yapacaksınız. Bakacaksınız AKP'li MHP'li ev hanımı senin arkadan mı konsolide oluyor, AKP'nin arkasında mı? Sen mazotlar için çık sokağa AKP'li çiftçi senin mi arkana mı geliyor AKP'nin mi?

(Konuşması sırasında sloganlar atanlara) Gençler, canımın içleri şöyle anlaşılır: CHP'de bu kadar önemli bir konuşmada genel başkan adayını konuşturmazsanız Kemal Bey eksik bir şey yaptı da siz kapatıyorsunuz. Konuşanı susturmak bizim işimiz değil.

Tüzük değişikliği yerel seçim sonrasına

2014 yılından bu yana örgüte aynı yardım yollanıyor. 9 kat artması gerekirken aynı para yatıyor. Fiyat güncellenecek. Tam 9 katı örgütlere yollanacak.

Tüzük değişikliği hepimizin istediğiydi. Zeynel Emre, yaz boyunca yapacağız dedi. Şimdi üç hafta sonrası söyleniyor. Üç hafta sonra buradayız tüzüğü değiştireceğiz. Tüzük alelacele olmaz. Ben Zeynel'in sözü yerde bırakmayacağım. Ama asıl tüzüğü yerel seçimlerden sonra düşüne taşına ve bir daha aşındırılmayacak bir hale getirerek yapacağım. Ben 2015 yılında Manisa'da yapılan ön seçimde tüm zamanların Türkiye rekorunu kırarak yüzde 86 ile birinci çıkmış, siyasette var olmuş bir evladınızım.