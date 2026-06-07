Hesabına erişim engeli getirilmişti! Dilan Polat: Artık beklentim kalmadı

Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 6,3 milyon takipçili hesabı kapatılan Dilan Polat, yaşananlara dair yaptığı değerlendirmede, sosyal medya hesabından çok hayatındaki kırgınlıklara vurgu yaptı.

Dilan Polat'ın hesabı kapatılmadan önce bazı magazin hesaplarına ulaştığı ve bir veda mesajı bıraktığı iddia edildi.

Gündem olan mesajda şu ifadeler yer aldı:

Polat, "Çocukluğumdan beri kaderim hep zor oldu. Artık hiçbir beklentim kalmadı. Hesap meselesi benim için önemli değil. Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes mutlu olsun, ben olamadım" dedi.