  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı
Takip Et

Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken 29’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Su kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldıSu kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldıGündem
Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıAltın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıDolar

 

Gündem
İnan Kıraç'ın boşandığı eşine iddianame: İşte çarpıcı detaylar
İnan Kıraç'ın boşandığı eşine iddianame: İşte çarpıcı detaylar
Su kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
Su kaynakları alarm veriyor: Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi
Antalya'da Rus turistten Türk çalışana şaşkına çeviren iş teklifi
Mustafa Bozbey'den "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt
Mustafa Bozbey'den "AK Parti'ye geçecek" iddialarına yanıt
DEM Parti'den İYİ Partili Yüksel Aslan'ın iddialarına tepki
DEM Parti'den İYİ Partili Yüksel Aslan'ın iddialarına tepki
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı