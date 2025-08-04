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Hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını belirterek, şüphelilerden 24’ünün tutuklandığını, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'kripto borsasında para kazanma' ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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