  Hesaplarında 123 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 11 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 123 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 11 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı bahis suçu ile ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Hesaplarında 123 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 11 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM’ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi.

Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM’lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca, banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta yağış etkili olacak! İşte il il tahminlerMeteoroloji açıkladı: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta yağış etkili olacak! İşte il il tahminlerGündem
Altında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 27 Nisan 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde depremJaponya’da 6.2 büyüklüğünde depremDünya

 