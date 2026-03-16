Hesaplarında 2.5 milyar TL hareketlilik bulunan 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, jandarma tarafından 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 buçuk milyar liralık hesap hareketi bulunan 73 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerden 34'ünün tutuklandığı açıklandı. 35 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtilirken, 4 kişinin işlemlerine de devam edildiği ifade edildi.

Yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu

Şüphelilerin; Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da ‘nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık’ suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildiği açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konulduğunun altı çizildi.