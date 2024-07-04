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Hesaplarında 3 milyar TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı

29 ilde düzenlenen "Sibergöz-49” operasyonlarında; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
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Hesaplarında 3 milyar TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik "Sibergöz-49" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

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