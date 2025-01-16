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Hesaplarında 30 milyar TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen “Siberağ-15” operasyonunda hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi tespit edilen 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Hesaplarında 30 milyar TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-15” operasyonunda hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 21 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu, şüphelilerden 18’inin tutuklandığını, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 'reklam izle para kazan' reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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