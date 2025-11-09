Hesaplarında 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheli yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında jandarmanın son 2 haftada 79 şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Yerlikaya, 10 il merkezli gerçekleştirilen ‘nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik operasyonlarda 5,8 Milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"10 il merkezli düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında; jandarmamız son 2 haftada 79 şüpheliyi yakaladı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 10 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık. 53'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz."

