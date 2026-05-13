  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hesaplarında 5.8 milyar TL hareketlilik bulunan 61 şüpheli yakalandı
Takip Et

Hesaplarında 5.8 milyar TL hareketlilik bulunan 61 şüpheli yakalandı

Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hesaplarında 5.8 milyar TL hareketlilik bulunan 61 şüpheli yakalandı
Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altında yön ne olacak? İşte 13 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 13 Mayıs 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 