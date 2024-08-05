Hesaplarında 91 milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 26 ilde “Siberağ-4” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

“Nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.

"Siber Vatan’da da 7/24 suç ve suçlularla mücadelemiz devam edecek"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."