Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın

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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu askeri okulun çatısında geniş çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'nun içerisindeki 4 katlı binanın çatısında gerçekleştirilen tadilat sırasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle tahta parçalarının tutuşmasının ardından başlayan yangına ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal ve Maltepe'de bulunan itfaiye ekipleri arabalı vapur ile adaya geçirildi. Yangına 19 araç ve 55 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

Karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bölgede ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altınarak söndürüldü. Ekipler tarafından muhtemel bir sirayetin önüne geçmek adına bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.