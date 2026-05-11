Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında yeniden açılıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos I, Patriklik makamına seçilişinin 35. yıl dönümü dolayısıyla Atina’da düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Yıllardır kapalı olan ve uluslararası gündemde de sıkça tartışılan Heybeliada Ruhban Okulu’nun geleceğine ilişkin konuşan Bartholomeos, okulun eylül ayında “görkemli bir açılışla” yeniden eğitime başlayacağını duyurdu.

Ruhban Okulu'nun açılışı için artık geri sayımın başladığını vurgulayan Patrik Bartholomeos, devam eden restorasyon sürecine dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da açılışı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Miçotakis’ten Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılma süreci, Bartholomeos'un Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin de en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Görüşmede gelişmeleri değerlendiren Başbakan Miçotakis, atılan adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

1844'de açılan okulun 1971'de Türkiye'deki tüm özel yüksekokulların devlet denetimine alınmasıyla ilgili yasal düzenleme sonrası din eğitimi veren kısmı kapatılmıştı. Patrikhane bu statü değişikliğine tepki göstermişti. Lise kısmı bir süre daha devam etse de okul sonrasında tamamen kapatılmıştı.

Okulun yeniden açılması dönem dönem gündeme gelse de somut ilerleme kaydedilememişti. Bununla birlikte restorasyon çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen eylül ayında Beyaz Saray'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşme öncesinde gazetecilerin, "Heybeliada Okulu açılacak mı?" sorusuna, "Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" yanıtını vermişti.

Trump da Erdoğan'ın bu sözleri üzerine memnuniyetini ifade ederek, "Rum Ortodoks Kilisesi Patriği buradaydı. Gerçekten biraz yardıma ihtiyaçları var. Ben de Erdoğan'a bundan bahsedeceğimi söyledim. Gerçekten müteşekkiriz" demişti.