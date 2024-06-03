Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması gündemde

Uzun yıllar tartışmalara konu olan Heybeliada Ruhban Okulu’nda restorasyon sürerken Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul binasını ziyaret ederek Patrikhane ve Rum Cemaati yetkilileri ile görüştü. Sürpriz gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Mayıs’ta Yunan gazetesine yaptığı açıklamada kullandığı “Ruhban Okulunun açılması için çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunları için de aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” sözleri hatırlatıldı.

Miçotakis'in Ankara'ya gelmesiyle konu yeniden masaya yatırıldı

Din adamı yetiştirmek üzere 1844’te kurulan okul 1971’de yapılan özel üniversitelerle ilgili yasal düzenleme sonucunda kapanmıştı. Sonraki süreçte kurumun yeniden faaliyete geçmesi yönünde bazı girişimlerde bulunulmuş olsa da Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimler ve iç siyasetin şartları konuyu gündemden çıkarmıştı. Miçotakis’in üç hafta önce Ankara’ya gelişinde Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede konunun yeniden masaya geldiği ileri sürüldü.

Hükümet tarafından kapsamlı çalışma yapılıyor

50 yılı aşkın bir süredir kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun faaliyetine yeniden başlaması için hükümet tarafından kapsamlı çalışma yapıldığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, koordine ettiği çalışmalar çerçevesinde okul yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Gelişmenin hükümetin ‘yeni reform paketi’nin gündeme yansıdığı süreçte yaşanması dikkat çekti.

Hükümetin son dönemdeki reform planları arasında yarım asırdır Türkiye’nin gündeminde olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması konusunun bulunduğu öğrenildi. 50 yılı aşkın bir süredir kapalı olan ukulun faaliyetine yeniden başlaması yönündeki talepler zaman zaman gündeme gelirken yeni bir girişim daha başladı. Bu çerçevede, Ruhban Okulu’nun açılması için hükümet tarafından kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in koordine ettiği çalışmalar çerçevesinde bugüne kadarki süreçte yaşanan hukuki ve siyasi adımlar araştırılıyor. Tekin ayrıca bu konuda bazı görüşmelerde de bulundu.

Ruhban Okulu'nun açılması öncelikli yer tutuyor

Bakan Tekin’in ziyaretinin Ruhban Okulu’nu faaliyet açmak sürecinin parçası olduğu öğrenildi. Tekin’in aynı zamanda geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları çıkarıp eski Milli Eğitim bakanları ile görüşmeler yaparak sürecin nerede tıkandığına dair bilgiler aldığı ifade edildi. Karar'ın haberine göre hükümetin henüz detayları açıklanmayan çeşitli alanlardaki reform çalışmaları içinde Ruhban Okulu’nu açılması öncelikli bir yer tutuyor. Daha önce birçok kez başarısızlıkla sonuçlanan sürecin bu kez titizlikte yürütüldüğü aktarıldı.

Miçotakis'in gündeminde de aynı konu

13 Mayıs’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in gündeminde de Ruhban Okulu bulunuyordu. Miçotakis’in görüşmede Erdoğan’dan Heybeliada Ruhban Okulu’nun faaliyetlerine yeniden başlaması için adım atmasını istediği belirtildi. Erdoğan ise, ziyaretten bir gün önce Yunan gazetesi Kathimerini’ye verdiği röportajda “Heybeliada Ruhban Okulunun açılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Yunanistan’daki Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili de komşumuzdan aynı yapıcı yaklaşımı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın kriterleri

31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen “ikinci reform dalgası” kapsamında ele alındığı söylenen Ruhban Okulu konusunda Türkiye’nin mütekabiliyet prensibi gereği ileri sürdüğü taleplere Yunan tarafının nasıl bir cevap verdiği öğrenilemedi. Ancak ekonomik bir darboğazdan geçen Türkiye’nin Batılı kredi kuruluşlarından destek sağlamasında okulun açılmasının ‘pozitif unsur’ olarak görüldüğü kaydedildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “ikinci reform dalgasının hazırlandığını” açıklamıştı. Avrupa Birliği müktesebatında olan reformların hayata geçirileceğini duyuran Ala, Erdoğan’ın “Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapıp yolumuza devam ederiz” sözlerini hatırlatmıştı.