  3. Heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü: İşte o anlar (Video)
Heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü: İşte o anlar (Video)

Kastamonu'nun Cide ilçesinde heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı ev çöktü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cide’ye bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte birçok noktada heyelan meydana geldi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş’a ait 2 katlı ev, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü: İşte o anlar (Video) - Resim : 1

Boşaltılan bina bir süre sonra tamamen çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Heyelan nedeniyle 2 katlı ev çöktü: İşte o anlar (Video) - Resim : 2