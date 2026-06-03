Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı
Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı.
İHA
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Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatması nedenyle sabah saatlerinde her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı.
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