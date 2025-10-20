  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)
Takip Et

Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)

Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkiinde mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video)
Takip Et

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü.

Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video) - Resim : 1

Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkiinde ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede mahsur kalan araçları kurtararak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video) - Resim : 2

"Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi"

Aracının 300 metre mesafeden sürüklendiğini ifade eden vatandaş, "Araç kendi eşime ait. 300 metre yukarıda park halindeydi. Kanalın içindeki suyun patlamasıyla heyelan aracımı oradan buraya kadar getirdi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video) - Resim : 3

"Selden dolayı duvarlarımız patladı ve iki aracımızı buraya kadar getirdi"

Selden dolayı 3 aracı bahçeye sürüklenen vatandaş ise, "Gece aşırı yağıştan dolayı sel oldu. Selden dolayı duvarlarımız patladı. İki aracımızı buraya kadar getirdi. Bir aracımızı da bahçeye kadar sürükledi. Orada su olduğu için gidemiyoruz. Şu anda kötü durumdayız. Duvarlar patlayınca sular biraz kesildi ama olanlar oldu. Yetkililerden buraya müdahale etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Heyelanın kapattığı otoyolda araçlar mahsur kaldı (Video) - Resim : 4

Gündem
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
TIR'dan 80 milyon liralık uyuşturucu çıktı: "Arkadaşım rica etti, kıramadım" dedi
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Otomotiv devi Ford, 291 bin aracı geri çağırdı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Ekrem İmamoğlu'na diploma davası: İkinci kez hâkim karşısına çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 32 personel alacak