  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
Takip Et

HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, geçen günlerde gündeme gelen HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanmış olup diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı olarak dijital suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de okula silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralıABD'de okula silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralıDünya

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedikCumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedikGündem

 

Gündem
TBMM'de 'Çözüm Süreci' göndermesi! Önder: Cezaevi yolu gözüküyor
TBMM'de 'Çözüm Süreci' göndermesi! Önder: Cezaevi yolu gözüküyor
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Türkiye, NATO Mayın Görev Grubu komutasını devraldı
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!
Yurt dışına çıkış harçlarında pul dönemi sona eriyor
CHP Genel Başkanı Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş
Özgür Özel: SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş
Ahmet Özer soruşturması: 12 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ahmet Özer soruşturması: 12 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi