Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na: Kayyum olarak atanması halinde sokağa çıkamaz

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, TBMM’deki makam odasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ağırladı. Çetin, 15 Eylül’de mahkemenin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kayyum olarak ataması halinde “Kötü olur, sokağa çıkamaz” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Çetin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasından MHP’nin de rahatsız olduğunu belirtti.

CHP’de yargı süreçleri devam ederken, Ankara’da eski CHP’li yöneticilerin MHP’ye ziyaretleri konuşuluyor.

Geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Eski CHP Genel Başkanı ve eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin bugün de TBMM’deki makam odasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Görüşmenin "sağlık" konulu olduğunu söyleyen Çetin ve Yıldız görüşmenin ardından açıklama yapmadı. Görüşme sonrasında Hikmet Çetin bir grup gazeteci ile sohbet etti.

Feti Yıldız ile görüşmenin detaylarını paylaşmayan Çetin, sadece CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasından MHP’nin de rahatsız olduğunu ifade etti.

Çetin’den Kılıçdaroğlu’na: Sokağa çıkamaz

15 Eylül’de mahkemenin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kayyum olarak ataması halinde “Kötü olur, Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz” değerlendirmesini yaptı.

"Ecevit’ten sonra ilk kez böyle çalışkan bir genel başkanımız oldu"

Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da “Bülent Ecevit’ten sonra ilk kez böyle çalışkan bir genel başkanımız oldu” dedi.

