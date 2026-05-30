Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek mesajı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti içindeki hukuki ve siyasi süreç devam ederken, eski Genel Başkan Hikmet Çetin'den mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e destek geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çetin, parti içindeki süreçte Özel için "seçilmiş genel başkan" vurgusu yaptı.

Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur…"

Anıtkabir yürüyüşünün ardından paylaşıldı

Hikmet Çetin'in açıklaması, istinaf mahkemesinin kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen siyasetçilerin yaptığı çağrıların kamuoyuna yansıdığı bir dönemde geldi. Çetin'in mesajının, Özgür Özel'in bugün Ankara İl Örgütü'nün düzenlediği program kapsamında partililerle birlikte gerçekleştirdiği geniş katılımlı Anıtkabir ziyaretinin ardından yapılması dikkati çekti.

Mahkeme kararının ardından CHP tüzüğü ve parti yönetimine ilişkin hukuki süreçlerin önümüzdeki günlerde de yetkili kurullarda değerlendirilmesi bekleniyor.