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Hilltown AVM'de korkunç olay! Güvenliğe bıçaklı saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hilltown Alışveriş Merkezi'nde güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki iki çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçakladı.

Haber Merkezi
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Hilltown AVM'de korkunç olay! Güvenliğe bıçaklı saldırı
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Dün akşam saat 17.30’da İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Hilltown Alışveriş Merkezi'nin giriş kapısında, sürekli taşkınlık çıkaran 15 yaşındaki T.Ö. ve U.F. adlı iki çocuk, alışveriş merkezine girmek istedi.

Çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı

Çocukların AVM'ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren çocuklar AVM'den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kısa sürede yakalandılar

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19.00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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