Hindistan basınından 'İstanbul Havalimanı'na övgü: Çağdaş altyapısı ile fark oluşturdu

Hindistan’ın saygın medya organlarından Times of India, İstanbul Havalimanı’nı manşetine taşıdı. Travel + Leisure’ın 2025 yılı sıralamasında ilk sıraya yerleşen İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı’nı geride bırakarak “dünyanın en iyi havalimanı” unvanını kazandı.

Haberde, havalimanının modern altyapısı ve gelişmiş yolcu hizmetleriyle öne çıktığı vurgulandı

Times of India’nın 21 Temmuz 2025 tarihli haberine göre, İstanbul Havalimanı 98,57 puanla listenin zirvesine yerleşti. Haberde, havalimanının küresel bağlantı ağının genişliği, modern altyapısı ve gelişmiş yolcu hizmetleriyle öne çıktığı vurgulandı.

Ayrıca, uzun yıllar birinciliği elinde bulunduran Singapur Changi Havalimanı’nın geride kaldığı belirtilirken, İstanbul Havalimanı’nın “aydınlık ve ferah tasarımı” gibi yolcu deneyimlerine dayalı olumlu yorumlara da yer verildi.

Travel + Leisure dergisinin okuyucu oylarına dayanan 2025 sıralamasına göre ilk 10 şu şekilde oluştu:

İstanbul Havalimanı 98,57 puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Onu, 95,20 puanla Singapur Changi Havalimanı ve 92,34 puanla Doha Hamad Uluslararası Havalimanı izledi. Abu Dabi Zayed Uluslararası Havalimanı 89,48 puanla dördüncü sıraya yerleşirken, Dubai Uluslararası Havalimanı 88,38 puanla beşinci oldu. Altıncı sırada 86,22 puanla Hong Kong Uluslararası Havalimanı yer aldı. Helsinki-Vantaa Havalimanı 86,18 puanla yedinci sırada yer buldu. Sekizinci sırada Tokyo Haneda Havalimanı, dokuzuncu sırada Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı ve onuncu sırada ise Seul Incheon Uluslararası Havalimanı yer aldı.