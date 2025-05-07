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Hindistan-Pakistan çatışmaları uçuşları etkiledi, THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lahor ve İslamabad seferleri, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim nedeniyle iptal edildi. THY'den Pakistan'a yapılacak seferlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Haber Merkezi
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Hindistan-Pakistan çatışmaları uçuşları etkiledi, THY'den açıklama geldi
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Türk Hava Yolları (THY), Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle bugün yapılması planlanan Lahor ve İslamabad seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, "Karaçi, Islamabad, Lahor uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 7 Mayıs 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2025 – 9 Mayıs 2025 (Dahil) arasındaki Karaçi, Islamabad, Lahor seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 21 Mayıs 2025 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir" denildi.

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