Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada İstinaf Mahkemesi cezaları az bularak kararı bozdu.

İstinaf'ın dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından yeniden yargılama başladı. Davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık avukatlarının bir kısmı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığı için belirtilirken, mahkeme duruşmayı 23 Eylül tarihine erteledi. Mahkemenin son kez süre verdiği belirtildi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; duruşma sonrası konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Yargılama uzatılmaya çalışılmaktadır. Ancak biz bu davanın takipçisi olmakla kararlıyız. Yargılama 23 Eylül'e bırakıldı" dedi

Ne olmuştu?

6 yaşındayken evlendirilen H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini kaydetmişti.