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Hırsızlığı haber vermedi diye tazminatsız işten çıkarıldı, hukuka uygun bulundu

Eskişehir'deki bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayını haber vermeyen işletme şefi işten atıldı. Bu durum, haklı feshe gerekçe sayıldı.

Haber Merkezi
AA
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Hırsızlığı haber vermedi diye tazminatsız işten çıkarıldı, hukuka uygun bulundu
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen hırsızlığı şirket yetkililerine haber vermeyen işletme şefinin tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre Eskişehir'deki bir şirkette işletme şefi olarak çalışan kişi, şirket bünyesindeki araçların deposundan mazot çalındığı yönünde tutulan tutanağı şirket yetkililerine ulaştırdı.

Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan şirket yetkilileri, daha önce de aynı olayın yaşandığını, işletme şefinin durumdan haberdar olmasına rağmen bunu kendilerine bildirmediğini tespit etti.

Dört yıldır çalışıyordu

Olayı bildirmediği için dört yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminatlarının ödenmesi talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Çalışanın, işvereni zarara uğratacak doğrudan bir eyleminin olmadığına işaret eden mahkeme, iş sözleşmesinin feshine dayanak eylemin, haklı fesih ağırlığında olmadığına hükmetti. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya verilmesini kararlaştırdı.

"Sadakat borcuna aykırı"

Karara itiraz üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Daha önce yaşanan hırsızlık olayının ardından davacının, işverenin yerine geçerek olayla ve faille ilgili tasarrufta bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

- Disiplin soruşturma sonucunun da gösterdiği gibi işverence bu olayın affedilmesinin söz konusu olmadığı, davacı işçinin atılı eylemine bağlı sadakat borcuna aykırı davrandığının açık olduğu ve feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerektiği gerekçesi ile davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğuna hükmederek, kararı onadı.

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