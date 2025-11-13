  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotla ilgili acı detay ortaya çıktı
Takip Et

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotla ilgili acı detay ortaya çıktı

Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın geçtiğimiz aylarda uçak kazasından yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotla ilgili acı detay ortaya çıktı
Takip Et

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotla ilgili acı detay ortaya çıktı - Resim : 1

Muğla'daki uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü.

Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 

Gündem
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak Hırvatistan'da düştü: Pilot şehit oldu
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak Hırvatistan'da düştü: Pilot şehit oldu
İstanbul Kağıthane ve Beşiktaş elektrik kesintisi (13–14 Kasım 2025): Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul Kağıthane ve Beşiktaş elektrik kesintisi (13–14 Kasım 2025): Elektrikler ne zaman gelecek?
20 şehidin naaşı Türkiye'ye getirildi
20 şehidin naaşı Türkiye'ye getirildi
Başsavcılıktan "Ultimatom" hesabına erişim engeli
Başsavcılıktan "Ultimatom" hesabına erişim engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Duruşumuz nettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Duruşumuz nettir
Numan Kurtulmuş, İYİ Partili Milletvekili Erhan Usta’ya tazminat davası açtı
Numan Kurtulmuş, İYİ Partili Milletvekili Erhan Usta’ya tazminat davası açtı