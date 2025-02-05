Hisarcıklıoğlu: Depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat, tarifsiz acının üzerinden 2 yıl geçti. Depremin ilk günü harekete geçip yaralarımızı birlikte saracağız dedik. Odalarımız, Borsalarımız, Sektör Meclislerimiz, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de tüm imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında deprem konutları yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlattığımız '154 İlçeye 154 Okul" projemiz kapsamında deprem bölgesinde okullar inşa ediyoruz. Yaşadıklarımızdan ve hatalarımızdan ders almalıyız. Ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayalım. Aynı acıları yeniden yaşamamak için; depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun."