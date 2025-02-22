Bakan Yerlikaya duyurdu! Hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Hız ihlali ile ilgili toplam: 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam: 777 bin 256 adet işlem yapıldı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

"1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Hız ihlali ile ilgili toplam: 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam: 777 bin 256 adet işlem yapıldı.

2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik! Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere.

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar!"