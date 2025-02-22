  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu! Hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu! Hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı

1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince; hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu! Hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Hız ihlali ile ilgili toplam: 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam: 777 bin 256 adet işlem yapıldı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

"1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; Hız ihlali ile ilgili toplam: 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam: 777 bin 256 adet işlem yapıldı.

2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik! Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere.

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar!"

İkinci el araç satışında kriz! Bedeli fiyata yansıtmak zorundayızİkinci el araç satışında kriz! Bedeli fiyata yansıtmak zorundayızEkonomi

 

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttıEmtia Haberleri

 

 

Gündem
AK Parti'de 3 yeni başkanlık geliyor: Genel başkan yardımcılığı sayısı 22’ye çıkacak
AK Parti tüzük çalışmasını tamamladı: 3 yeni başkanlık geliyor
Kocaeli'de resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 gün kar tatili
Kocaeli'de resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 gün kar tatili
3 milli atletin evini soyup araçlarını çalmışlardı: DNA analiziyle gerçek ortaya çıktı
3 milli atletin evini soyup araçlarını çalmışlardı: DNA analiziyle gerçek ortaya çıktı
Ankara’da LPG tankeri sızıntısı paniğe neden oldu
Ankara’da LPG tankeri sızıntısı paniğe neden oldu
Kulis: Kabine'de değişim her an açıklanabilir, Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
İddia: Her an açıklanabilir, Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
Bir ilde havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı
Bir ilde havai fişek satışı ve kullanımı yasaklandı