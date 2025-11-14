Hız sınırı uygulaması değişti! E-5, O-3, TEM hız sınırı kaç oldu?
HIZ SINIRI UYGULAMASI DEĞİŞTİ!
İstanbul'da 84 yolun hız limiti yeniden belirlendi. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısında alındı.
Eyüpsultan Feshane Art İstanbul Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan teklif sunuldu.
E-5, O-3, TEM HIZ SINIRI KAÇ OLDU?
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise 70 kilometre/saat olarak değişti.
Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti 90 kilometre/saat oldu.
O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit ise 100 kilometre/saat olarak güncellendi.
- Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı 90 kilometre/saat oldu.
Avrasya Tüneli'nde ise değişiklik olmadı, hız sınırı 70 kilometre/saat olarak uygulanmaya devam edecek.
O4 Çamlıca Bağlantı Yolu-Finanskent arasında hız sınırı 90 kilometre/saat olarak uygulanacak.
Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki yeni sınır 90 kilometre/saat oldu.
Polonezköy Kavşağı ile Riva Bağlantı Yolu arasındaki limit 90 kilometre/saate çıkarıldı.
Tantavi Tüneli'ndeki hız limiti 90 kilometre/saate yükseltildi.
Maltepe Büyükyalı Caddesi'nde ise değişiklik olmadı.