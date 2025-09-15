Hız uyarısı yapan babayı tokatlayan sürücü yakalandı

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çalışmalar sonrası şüphelinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması, yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kastedenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın, biz gereğini yapalım."