‘Hizbullah hükümlülerine af’ tartışması büyüyor! CHP ve İYİ Parti’den tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesi 10 hükümlünün kalan cezasını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar tartışmaya neden oldu.

Aralarında Hizbullah hükümlüleri de var

Cezası kaldırılanlar arasında, Hizbullah davaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Şehmus Alpsoy ve müebbet cezası alan Hamit Çöklü de bulunuyor.

CHP ve İYİ Parti’den karara tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında Hizbullah’tan yargılanan ve müebbet ceza alanların da bulunduğu hükümlülerin ‘affı’ siyasilerin tepkisine neden oldu.

Ali Mahir Başarır: Hüda-Par’cıları affediyorsun

İlk tepki, CHP’li Ali Mahir Başarır’dan geldi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç utanmıyorsun, değil mi Erdoğan? Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun! Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız!" dedi.

Murat Emir: Erdoğan’dan Hizbullah’a bayram hediyesi

CHP Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Murat Emir de, karara, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hizbullah’a bayram hediyesi… Sokağa çıktı diye tutuklanan gençler bayrama cezaevinde girecek ama ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 2 Hizbullahçı özgür olacak. Adaletiniz batsın!” yorumunu yaptı.

Mahmut Tanal: Hastalık bahanesiyle katiller serbest

CHP Milletvekisi Mahmut Tanal ise, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan iki hükümlüyü “sürekli hastalık” gerekçesiyle affetti. Peki ya cezaevlerinde bayramı gözü yaşlı geçiren, suçsuz günahsız öğrenciler? 19 Mart’tan sonra gözaltına alınan, hakkında tek bir somut delil bulunmayan, sadece demokratik hakkını kullandığı için terörist muamelesi gören gençler? Asıl affedilmesi gereken onlar! Asıl bağışlanması gereken, o çocuklar! Hastalık bahanesiyle katiller serbest, ama annelerinin duasına muhtaç evlatlar demir parmaklıklar ardında! Bu mudur adalet? Bu mudur vicdan? Bu mudur hukuk? Sayın Erdoğan! Ramazan Bayramı’nın arifesinde sesleniyorum: Mahsun ve suçsuz gençleri serbest bırakın! Aileler çocuklarıyla bayramlaşsın. Bu millete yapılacak en büyük af, o gençleri özgür bırakmak olur. Lütfen artık bu sesi duyun! Zulümle bayram kutlanmaz!”

İYİ Partili Yücel Coşkun: Terör suçlarından hüküm giymişlere merhamet gösteriliyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü’yü sürekli hastalık gerekçesiyle affetti!

Gazeteciler, öğrenciler ve muhalifler hukuksuzca yıllarca cezaevinde tutulurken, terör bağlantılı suçlardan hüküm giymiş kişilere merhamet gösteriliyor. Suçun niteliği göz ardı edilerek alınan bu karar, hukukun nasıl siyasete alet edildiğini ve taraflarının Türk Milleti olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor.” diyerek tepki gösterdi.