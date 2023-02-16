Hizmet-İş 40 bin üyesine 100 milyon lira destek verecek

Sendikadan yapılan açıklamada, afetin ilk gününden bu itibaren arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri için bölgede olunduğu belirtildi.

Bölgedeki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan yerlerde, depremden etkilenenlerin desteklenmesi ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendikamız, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 40 bin civarındaki üyesinin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 100 milyon lirayı bulan Afet Yardım Desteği yapma kararı aldı. Yardım destek ödemeleri 40 bin civarındaki üyenin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Üyelerimiz, afet yardım desteklerini hiçbir kesinti olmadan alabilecek."

"Çalışanlar en az bir maaş bağışta bulundu"

Açıklamada, Hizmet-İş'in, AFAD ile koordineli şekilde başlatılan "HAK-İŞ ile Birlikte Depremzedelere Sen de El Uzat" yardım kampanyasına geçen hafta 3 milyon lira bağış yaptığı anımsatılarak, "Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu, depremden etkilenen 10 ilimize yapılacak yardımlarda kullanılmak üzere en az bir maaşını bağışladı. Profesyonel ve ücretli şekilde çalışan şube, il başkanı, yönetici ve sendika çalışanları da gönüllü olarak en az bir maaş olmak üzere bağışta bulundu." bilgisine yer verildi.

"Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, teşkilatına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarmadan çadır, jeneratör, battaniye, uyku tulumu, su ve gıda gibi temel ihtiyaç maddelerine kadar pek çok yardım faaliyetini başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, "Bütün gücümüzle milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür." ifadesini kullandı.