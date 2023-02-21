Hizmet-İş Sendikası: 24 bin 981 depremzede üyemizin sağlık durumu iyi

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın, depremlerden etkilenenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Sendikanın üyeleri için hizmet verdiği çağrı merkezine 10 bin çağrı geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 0850 440 01 79 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla depremden etkilenen üyeler ile iletişim kurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Depremzede üyelerimiz için tam gün hizmet vermeye başlayan çağrı merkezimiz kısa sürede 10 bin çağrı aldı. Gelen çağrılar, deprem bölgesindeki binlerce üyenin sağlık, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğumuz Afet Destek Platformu'na ulaştırıldı. Talepler de genel merkez ile şube ve il başkanlıklarınca hızlı şekilde çözüme kavuşturuluyor."

Çağrı merkezinin dışında farklı mecralar üzerinden de üyelerle iletişime geçildiği aktarılan açıklamada, "Bugüne kadar 25 bini aşkın depremzede üyeye ulaşıldı. Tüm üyelerin sisteme veri girişi sağlandı. Buna göre, 24 bin 981 üyemizin sağlık durumu iyi, 583 üyemiz yaralı, 17 üyemiz ise ağır yaralı." bilgisi verildi.

“Üyelerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, çağrı merkezini ziyaret etti.

Sendikanın Kurumsal İletişim Daire Başkanı Sami Sandal ve çağrı merkezi personellerinden, gelen çağrılara ilişkin bilgi alan Arslan, şunları kaydetti: “HAK-İŞ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir sorumluluk üstlendi. Çabamız, gayretimiz deprem bölgesindeki üyelerimizin ve milletimizin yaşadığı sorunları asgariye indirmektir. Hizmet-İş Sendikası olarak, bütün gücümüzü seferber ediyor, depremzede her bir üyemize tek tek ulaşarak yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki üyelerimizin sorun ve taleplerinin en hızlı şekilde çözülmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”