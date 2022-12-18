Hizmet-İş’te Mahmut Arslan yeniden genel başkan

Mehmet KAYA-ANKARA

“Emeğin Küresel Kudreti” temasıyla gerçekleştirilen 14. Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Genel Başkan Mahmut Arslan tekrar seçilerek güven tazeledi. Seçimler sonucu yeni yönetim de belli oldu.

Mahmut Arslan başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Keskin, Celal Yıldız, Halil Özdemir ve İdris Ersoy seçildiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye mesaj gönderdi.

Genel Kurulda, Mahmut Arslan’a Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatıyla 29 Kasım 2022 tarihinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen törende takdim edilen “Dostluk Yıldızı” nişanı kongrede gösterildi.

Mahmut Arslan seçim sonrası teşekkür konuşmasında, HİZMET-İŞ’in, bütün üyelerin, sendikanın her düzeydeki genel kurul süreçlerine aktif olarak katıldığı güçlü, demokratik bir işçi örgütü olduğuna işaret ederek, “Hizmet-İş, demokratik süreçleri Türkiye’de işleten belki de tek sendikadır.

Demokratik şekilde kongremiz tamamlandı. Genel Kuruldan aldığımız destek, enerji ve dinamizmle, Erdemli Sendikacılığın İnşası için yeni ufuklara, yeni başarılara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.

Arslan, çalışma hayatının önemli sorunlarından olan gelir vergisi düzenlemesinin daha adil hale getirilmesi yönündeki talep ve çalışmalarının süreceğini belirtirken EYT Konusunda da yasal düzenleme öncesi hakların tam uygulandığı bir çözüm beklediklerini kaydetti.

Hizmet-İş ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, gelecek dönemde yeni bir örgütlenme seferberliği başlatacaklarını, örgütlü olmadıkları ev işçileri, özel temizlik şirketlerinde çalışanlar gibi alanlara yöneleceklerini kaydetti.

Arslan, kadro alamayan taşeron işçiler, belediye şirketlerindeki tediye sorunu, taşerondan kadroya geçenlere yönelik zorunlu emeklilik, mevsimlik işçilere yönelik sorunların çözümüne çalışmaya devam edeceğini vurguladı.