HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Partinin sosyal medya hesabından Ankut'un gözaltı görüntüleri paylaşılarak yapılan açıklamada, Ankut'un İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu.

Basına ve Kamuoyuna



Genel Başkan’ımız Nurullah Efe, bu sabah evine gelen kolluk kuvvetleri tarafından bir kez daha gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürülmüştür. Genel Başkan’ımızın konuya ilişkin ilk açıklaması ve götürülüş anını içeren görüntüler aşağıdadır.… pic.twitter.com/yNxgeqsamq — HKP (@kurtuluspartisi) February 6, 2026

Nurullah Efe Ankut, gözaltı öncesi paylaşılan o videoda "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada onunu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı.

Tayyipgiller’in talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldük. Şu an oradayız.



Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!



Ve gönlümün Sultanı, eşim Hacer Efe; bugüne kadar… pic.twitter.com/ckRVw9U43M — Nurullah Efe Ankut (@Nefe_HKP) February 6, 2026

Ankut'un gözaltına alınma gerekçesi ise henüz bilinmiyor.