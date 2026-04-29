  1. Ekonomim
  2. Gündem
Takip Et

Ev hapsindeyken "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında tutuklama talebi
Takip Et

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla evinden gözaltına alınmış, 11 Mart'ta yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Nurullah Efe, dün akşam saat 19.00 sularında yeniden evinden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, öğle saatlerinde ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Tutuklama talep edildi

Edinilen bilgiye göre, Efe savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

