HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut yeniden gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, ev hapsindeyken "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Nurullah Efe bir kez daha evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Bugün saat 19.00 sularında genel başkanımız Nurullah Efe'nin evine gelen kolluk kuvvetleri, 11 Mart 2026 tarihinden bu yana ev hapsinde bulunan genel başkanımızı bir kez daha 'Cumhurbaşkanına hakaret' isnadıyla gözaltına almıştır. Genel başkanımız şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürülmektedir."